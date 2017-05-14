В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд

01:54, 14 мая 2017
Мир
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По предварительным данным, пострадали не менее трех человек, в том числе машинист.

В поезде находились около 100 пассажиров / фото emvolos.gr

В Греции пассажирский поезд Intercity Афины — Салоники сошел с рельсов вблизи Салоников, сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек, в том числе машинист.

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Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 21:40  — с рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом говорится, что электровоз врезался в строение, расположенное неподалеку от путей.

На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. В настоящее время пострадавших госпитализируют.

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Теги: #Греция#поезд сошел с рельсов