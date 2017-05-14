В Греции сошел с рельсов пассажирский поезд

В Греции пассажирский поезд Intercity Афины — Салоники сошел с рельсов вблизи Салоников, сообщает телеканал Skai.

Отмечается, что в поезде находились около 100 пассажиров. По предварительным данным, пострадали не менее трех человек, в том числе машинист.

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Чрезвычайное происшествие произошло примерно в 21:40 — с рельсов сошли электровоз и пять вагонов, при этом говорится, что электровоз врезался в строение, расположенное неподалеку от путей.

На месте работают бригады скорой помощи и девять бригад пожарных, которые помогают заблокированным пассажирам выйти из вагонов. В настоящее время пострадавших госпитализируют.