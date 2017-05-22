В Харькове из-за "минирования" райсуда эвакуировали более 200 человек

В Харькове из-за ложного минирования Московского райсуда спасателям пришлось эвакуировать сотни людей. Об этом сообщает полиция области.

"Сегодня в 11:10 на телефон 102 поступило сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Московского районного суда города Харькова. Также мужчина отметил, что услышал об этом от двух неизвестных граждан", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Одессе неизвестный "заминировал" легендарный рынок "Привоз"

На проспект Юбилейный выезжала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления областной полиции. Работниками полиции было осмотрено почти 400 кв. метров территории, эвакуировано около 250 граждан.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливается личность человека, который сообщил о взрывчатке.

Ранее в Одессе 260 человек были эвакуированы из-за "минирования" зданий двух судов.