В Харькове из-за "минирования" райсуда эвакуировали более 200 человек

14:39, 22 мая 2017
Происшествия
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Из здания были эвакуированы 250 человек - работников суда и посетителей.

Устанавливается личность человека, который сообщил о взрывчатке / antikor.com.ua

В Харькове из-за ложного минирования Московского райсуда спасателям пришлось эвакуировать сотни людей. Об этом сообщает полиция области.

"Сегодня в 11:10 на телефон 102 поступило сообщение о якобы заложенной взрывчатке в здании Московского районного суда города Харькова. Также мужчина отметил, что услышал об этом от двух неизвестных граждан", - сказано в сообщении.

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На проспект Юбилейный выезжала следственно-оперативная группа, эксперты взрывотехнического управления областной полиции. Работниками полиции было осмотрено почти 400 кв. метров территории, эвакуировано около 250 граждан.

Факт события внесен в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливается личность человека, который сообщил о взрывчатке.

Ранее в Одессе 260 человек были эвакуированы из-за "минирования" зданий двух судов.

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Теги: #минирование суда#суд в Харькове