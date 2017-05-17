В Одессе 260 человек были эвакуированы из-за "минирования" зданий двух судов

В Одессе сегодня были эвакуированы 260 человек из-за "минирования" зданий двух судов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Одесской области, 17 мая днем в полицию поступили два сообщения о якобы заминированных зданиях судов, расположенных в разных районах города.

«На места происшествия - улица Гайдара, 24-а (Малиновский район), где располагается Одесский апелляционный суд, а также на улицу Черноморского казачества, 68 (Суворовский район), где располагается Суворовский районный суд, были направлены следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехнической службы», - сообщили в отделе.

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Здания и прилегающие территории судов тщательно проверялись на наличие взрывчатых веществ и устройств. Таковых в ходе проверки не выявлено.

«Из здания Одесского апелляционного суда были эвакуированы 110, а из Суворовского районного суда – 150 работников и посетителей суда», - дополнили в отделе. Это означает, что практически был сорван нормальный график функционирования судов, прерваны, перенесены и отложены судебные заседания.

Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.