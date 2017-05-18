В Днепре СБУ разоблачила нарколабораторию с ежемесячным оборотом почти в полмиллиона (видео)
Во время обыска правоохранители изъяли 150 граммов метамфетамина, химические соединения и оборудование.
Сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировали в Днепре нарколабораторию по изготовлению метамфетамина. Об этом сообщает пресс-службе СБУ.
В ведомстве сообщили, что нарколаборатория находилась в одном из спальных районов Днепра в съемной квартире. При этом ежемесячный оборот наркобизнеса составлял 400 тысяч гривень.
Во время обыска правоохранители изъяли 150 граммов метамфетамина, химические соединения, оборудование (колбы, вытяжки, специальная посуда) для изготовления наркотиков и остатки прекурсоров.
Как сообщал УНИАН ранее, в центре Днепра сотрудники Управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в результате обысков в конце прошлой недели прекратили деятельность трех онлайн-порностудий.