Стрельба в Харьковской области: один человек погиб, трое получили ранения

В Харьковской области в результате конфликта между жителями поселка Ольшаны погиб один человек, огнестрельные ранения получили еще трое людей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Дергачевского отдела полиции сегодня, 16 мая, в 10:28 от местных медиков.

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По сведениям полиции, на место отправились руководство областной полиции и следственно-оперативная группа. На момент прибытия полиции конфликтная ситуация уже утихла.

По предварительной информации, инцидент произошел между группой граждан на почве длительного бытового недоразумения. Установлено, что во время драки применялось травматическое оружие. В результате столкновения четверо мужчин с ранениями доставлены в районную больницу, один из потерпевших скончался.

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В отдел полиции доставлены несколько человек - участники конфликта с обеих сторон. Всего в потасовке приняли участие около 20 граждан. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1, 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По словам источника УНИАН в правоохранительных органах Харьковской области, конфликт произошел между представителями ромской общины Ольшан и другими местными жителями. Якобы во время избиения ромами одного из жителей села его односельчане применили оружие. Погиб один представитель ромской общины поселка, еще трое получили ранения.