У Яроша о стрельбе в таксиста за отказ отвечать на "Слава Украине!": охранник ни при чем

В ОО "Государственная инициатива Дмитрия Яроша" заявляют, что охранник Яроша не стрелял в таксиста на Днепропетровщине, правонарушителем оказался другой член организации, который должен понести ответственность.

Об этом рассказал председатель Правления ОО "Государственная Инициатива Яроша" Андрей Шараскин, передает "Украинская правда".

"Растиражированное фото с удостоверением охранника Яроша принадлежит Роману, который выступает в деле как свидетель и не стрелял", - отметил Шараскин.

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Вместе с тем, в заявлении Шараскина на сайте "Сектор правды" говорится о том, что в таксиста стрелял военнослужащий Михаил. По словам Шараскина, водитель такси "неадекватно" отреагировал на приветствие "Слава Украине".

Также он отметил, что Михаил - "собрат, активный участник Революции Достоинства, участник боевых действий на востоке" и за четыре года не получал реабилитации.

"Поэтому вполне понятна реакция Михаила, когда лозунг, с которым ребята идут в бой, который является иногда последними словами на устах погибших, – мирный житель просто игнорирует", - считает Шараскин.

Он добавил, что Михаил понесет ответственность и ГО "ДІЯ" надеется на истинное установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на приветствие "Слава Украине". Двух участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, которые напали на таксиста, вели себя возбужденно и, кроме пистолета, у них была телескопическая бита.

По сообщениям СМИ, в таксиста стрелял охранник Яроша по имени Роман Малисевич.

Позже помощник народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винар заявил, что информация о том, что член партии "ДІЯ Яроша" Роман Малисевич прострелил ногу таксисту в Каменском (бывший Днепродзержинск) за отказ ответить на приветствие "Слава Украине!", не соответствует действительности.