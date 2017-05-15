Охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на "Слава Украине" (фото, видео)

В н.п. Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла перестрелка, в результате которой ранения получили два человека. В применении оружия подозревают члена партии "ДІЯ" и охранника Дмитрия Яроша. Об этом сообщает местное издание "Событие".

"Нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Україні!" повлекло их бурную реакцию и они решили силой потребовать ответа. По словам очевидцев, два пассажира нанесли удар водителю сзади, Им на подмогу пришел еще один участник конфликта. Уже в разгаре ссоры разбушевавшиеся пассажиры начали бить машину. В ход пошло огнестрельное оружие: один из них прострелил водителю такси обе ноги", - отмечается в сообщении.

На место происшествия приехали другие таксисты, один из них также был ранен.

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В данный момент пострадавшие находятся в больнице, на месте происшествия работают сотрудники полиции. Двоих участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, напавшие на таксиста, вели себя возбужденно и помимо пистолета у них была телескопическая бита.

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Вместе с тем лидер Каменской городской организации "Правый Сектор" Аскольд Можейко обнародовал на своей странице в Facebook заявление, в котором сообщил имя одного из задержанных и отметил, что он не является членом "ПС", а входит в партию "Державницька ініциатива Яроша" (ДІЯ) и является телохранителем Дмитрия Яроша.

"Мы не знаем причин инцидента и обстоятельств, при которых произошел конфликт, поэтому не беремся судить участников. Уверенно заявить можно одно: употребление алкоголя для националиста, а тем более применение оружия "под мухой" находится под строгим запретом... Считаем, что Ярош и руководство партии должны разобраться в ситуации и опубликовать результаты собственного расследования", - добавил Можейко.

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Инцидент с таксистом прокомментировала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

По ее словам, пострадавший таксист подтвердил, что к нему в автомобиль сели три пассажира. Но избивал и стрелял в него только один из них. Он был задержан согласно ст. 208 УПК, сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.4 ст.296 УК Украины.

На данный момент участие в инциденте двух других пассажиров устанавливается следственными органами. Причиной конфликта, по словам Елены Тимченко, стала словесная перепалка, какая именно – устанавливается. На данный момент задержаны двое из пассажиров, третий сбежал.