Прокуратура квалифицировала нападение на депутата Сумского горсовета как покушение на убийство

В Сумах прокуратура квалифицировала нападение на депутата Сумского городского совета от партии «Батькивщина» Вячеслава Калиниченко как незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Согласно сообщению, установлено, что 14 мая около 22.30 депутат Сумского городского совета возвращался домой с автостоянки, а когда подошел к первому подъезду дома по улице Сумско-Киевских дивизий, то почувствовал удар сзади по голове. Обернувшись, потерпевший увидел двух неизвестных мужчин, которые в руках держали металлические трубы, и без каких-либо объяснений нанесли ему около 12 ударов по всему телу, после чего скрылись.

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«Сведения в ЕРДР были внесены по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Однако, учитывая характер, механизм и орудия причинения телесных повреждений депутату Сумского городского совета действия неустановленных лиц переквалифицированы на ч. 3 ст. 15, п. 12 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство, совершенное группой лиц) УК Украины», - отмечает пресс-служба ведомства.

Постановлением первого заместителя прокурора Сумской области Игоря Сидоренко проведение досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области. Кроме того, создана межведомственная рабочая группа для оперативного раскрытия данного преступления.

Сейчас выполняются следственно-процессуальные действия и принимаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, причастных лиц и получение доказательств совершения преступления.

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Как сообщал УНИАН, в Сумах на улице Сумско-Киевских дивизий во дворе дома неизвестные избили депутата городского совета Калиниченко, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы.

По словам депутата Сумского горсовета Андрея Крамченкова, потерпевший считает единственной версией избиения запугивание депутатов перед сессией.

Городской голова Сум Александр Лысенко назначил на 15 мая внеочередную сессию Сумского горсовета после того, как 10 мая в здании горсовета во время заседания «круглого стола» по тарифам на проезд в маршрутках произошла драка.