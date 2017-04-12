В Херсоне неизвестные избили депутата горсовета от "Свободы", выбив ему зуб

В Херсоне двое неизвестных напали на депутата Херсонского городского совета от ВО «Свобода» Евгения Матковского и нанесли ему телесные повреждения.

Как сообщает пресс-служба Херсонской областной организации ВО «Свобода», вечером 11 апреля в Херсоне двое неизвестных напали на депутата возле его дома и нанесли ему несколько ударов в лицо.

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Матковского доставили в больницу, где ему оказали первичную помощь. Врачи диагностировали у Матковского легкое сотрясение мозга, также у потерпевшего выбит зуб.

«За несколько часов до этого возле дома ходили неизвестные, спрашивали у родных, где я нахожусь, назывались моими знакомыми. Могу связать нападение с моей политической деятельностью», – цитирует пресс-служба слова Матковского.

О происшествии сообщено в правоохранительные органы.

В отделе коммуникаций ГУ НП в области УНИАН подтвердили факт нападения на депутата, отметив, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса (нанесение легких телесных повреждений).

При этом в полиции отметили, что на момент обращения в правоохранительные органы депутат не указывал, что связывает нападение со своей политической деятельностью.