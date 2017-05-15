Ответит по закону: у Яроша прокомментировали стрельбу охранника по таксисту

Информация о том, что член партии "Державницька ініциатива Яроша" Роман Малисевич прострелил ногу таксисту в Каменском (бывший Днепродзержинск) за отказ ответить на приветствие "Слава Україні!", не соответствует действительности. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал помощник народного депутата Дмитрия Яроша, врач-хирург скорой помощи Каменского Ростислав Винар.

"Роман Малисевич здесь вообще не при чем. Насколько я знаю, его в той машине не было. Основным фигурантом всего этого дела является Михаил Навроцкий. Малисевич вышел из квартиры и просто попал под раздачу разозленной толпы. Возможно, мы даже будем подавать встречный иск, потому что его в машине не было", — рассказали у Яроша.

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По словам Винара, Навроцкий действительно является охранником Яроша, а пострадавшему таксисту оказывают максимальную помощь.

"Он боец "Украинской добровольческий армии" и принадлежит к охране Дмитрия Яроша. Накануне они были на дне рождения. Навроцкий - заслуженный человек, геройски воевал, но за то, что он сделал - будет отвечать согласно действующему законодательству", — добавил помощник Яроша.

Как сообщал УНИАН, охранник Яроша прострелил ноги таксисту за отказ ответить на "Слава Украине". Двоих участников конфликта задержали на месте, одному удалось скрыться. Как говорят очевидцы, мужчины, напавшие на таксиста, вели себя возбужденно и помимо пистолета у них была телескопическая бита.

По сообщениям СМИ, в таксиста стрелял охранник Яроша по имени Роман Малисевич.