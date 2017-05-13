На Житомирщине полиция расследует разбойное нападение на дальнобойщика из Сербии. Об этом корреспонденту УНИАН сегодня, 13 мая, сообщила руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам,12 мая в городе Коростышеве на дальнобойщика, гражданина Сербии, напал неизвестный и, избив его, завладел вещами. Позднее в Житомире полицейские задержали мужчину, который пытался продать документы потерпевшего, лицо непосредственного нападавшего также установлена.

При этом Ващенко рассказала подробности этого события.

Так, утром 12 мая в полицию поступило сообщение о том, что на гражданина Сербии, 47-летнего дальнобойщика, совершено разбойное нападение в г. Коростышеве.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевший оставил свой грузовик на одном из мест остановки в Житомирском районе, а сам позвонил знакомой жительнице м.Коростышева и договорился о встрече в райцентре. Впрочем, уже через несколько минут общения с этой женщиной, на улице на иностранца набросился неизвестный, избил его и забрал вещи, которые были при мужчине: документы, деньги и прочее.

Читайте такжеВ США дальнобойщик выиграл в лотерею 153 миллиона долларов

Как рассказал сегодня УНИАН начальник управления уголовного розыска ГУНП Житомирщины Виктор Бугира, уже через несколько часов после совершения преступления проавоохоронці получили информацию о том, что в Житомире неизвестный мужчина пытается сбыть вещи и документы, похожие на отобранные у потерпевшего иностранца.

Реализатором вещей оказался 41-летний ранее судимый житель города Коростышева. У него во время осмотра были изъяты вещи иностранца. Однако, по словам задержанного, он получил их от своего знакомого, чтобы выручить деньги.

Сейчас за собранными вещественными доказательствами установлена личность, которая могла быть непосредственно причастна к нападению на иностранца. Это -33-летний житель Коростышева, который ранее также привлекался к уголовной ответственности.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 10 лет. Расследование этого дела продолжается.