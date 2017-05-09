Группа молодых людей пыталась не пропустить участников акции по случаю Дня Победы к Аллее Славы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, между группой молодых людей и правоохранителями возникла небольшая потасовка, после чего инцидент был исчерпан.

В то же время, как сообщили в столичном управлении полиции, правоохранители пресекли попытку устроить провокации, когда один из участников шествия пытался развернуть транспарант с надписью "Никто не забыт, ничто не забыто». Мужчина был доставлен в управление полиции для выяснения обстоятельств.

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Во время шествия, когда участники акции проходили мимо офиса ОУН, было зафиксировано несколько случаев, когда в правоохранителей и участников акции бросали яйца и картофель.

По данным полиции, один полицейский получил телесные повреждения в результате попадания в него дымовой шашки.

По данным полиции, число участников шествия не превышает 800 человек. Сейчас колонна подошла к Мемориалу Славы для возложения цветов у "вечного огня".

Как сообщал УНИАН ранее, полиция задержала двух человек в центре Киева, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

«Ситуация достаточно спокойная на станции метро «Арсенальная». Полиция занимается контрольными мероприятиями. Было задержано двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевскими лентами, они задержаны и доставлены в районное управление, и мы будем давать правовую оценку их действиям», - заявил он.