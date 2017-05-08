В Москве во время акции "Бессмертный полк" будут нести портреты ликвидированных на Донбассе российских боевиков

Портреты российских боевиков, погибших в боях за Донбасс, пронесут в Москве в ходе акции «Бессмертный полк». Об этом УНИАН сообщили в организации «Союз добровольцев Донбасса», которая курирует деятельность боевиков, вернувшихся в РФ.

«9 мая 2017 года приглашаем всех желающих принять участие в шествии «Бессмертный полк в Москве. Колонна «Бессмертный полк Новороссии» формируется в 14.00 на перроне Белорусского вокзала», - говорится в сообщении.

На баннерах, подготовленных к шествию, изображены портреты российский боевиков, погибших на Донбассе с надписями «Всегда в строю», и «Добровольцы России».

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По инициативе российских властей 9 мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдет общественная акция «Бессмертный полк». Она представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Шествия за пределами России организуются, в основном, при содействии соотечественников и российских загранпредставительств. В акциях примут участие не только выходцы из России и стран СНГ, но и местные жители.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков отметил, что в этом году разные политические силы попытаются использовать 9 мая, чтобы напомнить о себе.

«Апологеты «Русского мира» в Украине через свои пропагандистские каналы разгоняют, спекулируя на чувствах людей, акцию "бессмертный полк". Не ради тех, кто воевал во Второй мировой войне, не ради исторической памяти, а ради возможности спровоцировать на фоне продолжающейся агрессии России внутренние конфликты в украинском обществе. Мне известно о планах таких провокаций в столице и ряде городов юго-востока Украины», - сказал министр.