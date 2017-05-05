В Киевской области правоохранители изъяли у мужчины более 1 кг нидерландских психотропов

Сегодня, 5 мая, сотрудниками прокуратуры Киевской области совместно с СБУ перекрыт международный канал поступления особо опасных психотропных веществ из Нидерландов.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, при получении на почте партии указанных веществ правоохранительными органами задержан 23-летний уроженец Киевской области, у которого при проведении досмотра обнаружено и изъято более 1 кг наркотических веществ.

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В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, проводятся розыскные мероприятия.

Решается вопрос о уведомлении задержанного лица о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 305 (контрабанда особо опасных психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет с конфискацией имущества.