В Киеве мужчина одним ударом убил незнакомца: поссорились из-за курения в общественном месте (видео)

В Киеве возле метро "Минская" в кафе McDonald's мужчину убили из-за спора о курении в общественном месте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в столице.

Читайте такжеВ Харьковской области во двор бросили две гранаты (фото)

Инцидент произошел 29 апреля, видеозапись была обнародована 3 мая. В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что возле заведения быстрого питания лежит человек без признаков жизни.

"Правоохранители узнали, что к потерпевшему подошел неизвестный и сделал замечание, что тот курил в неположенном месте и ругался с прохожими. Между незнакомцами произошел словесный конфликт, в результате которого разыскиваемый ударил в лицо погибшего, тот упал на асфальт. После этого неизвестный скрылся с места происшествия", - сообщили в пресс-службе.

В то же время на видеозаписи видно, что удар нанес мужчина с сигаретой.

По предварительному диагнозу врачей смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Для окончательного определения причины тело направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по части первой статьи 119 Уголовного кодекса Украины (убийство по неосторожности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет ограничения свободы или лишение свободы на тот же срок.