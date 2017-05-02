В Херсоне во время массовых мероприятий 2 человека получили телесные повреждения - полиция

В Херсоне во время массовых мероприятий, посвященных международному Дню солидарности трудящихся 1 мая, два человека получили легкие телесные повреждения.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Херсонской области.

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«Сегодня в Херсоне состоялись два массовых мероприятия. В 09.30 часов на площади возле областного драмтеатра состоялся митинг, в котором приняли участие больше 100 человек. Еще один митинг прошел в парке Славы. На мероприятии присутствовали около 300 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения первого мероприятия произошла попытка отобрать красный флаг у митингующего. Полицейские немедленно на месте прекратили конфликт.

Во время второго мероприятия произошел словесный конфликт, который перерос в несколько стычек. Они были локализованы сотрудниками полиции.

Сейчас в Херсонский отдел полиции обратились два человека с заявлениями о получении телесных повреждений. Предварительная правовая квалификация – ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение». Несколько граждан доставили в полицию. Проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

«Также в Херсонский отдел полиции поступила информация о том, что неизвестные граждане разбили окна и забросали дымовыми шашками помещение офиса политической партии. Никто из граждан не пострадал. Предварительная правовая квалификация – ст.296 УК Украины «Хулиганство», - добавили в главке.