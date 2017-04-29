На Закарпатье кандидату на пост главы объединенной общины сожгли автомобиль - СМИ

В Закарпатской области кандидату на должность главы Перечинской городской объединенной территориальной общины Владиславу Панину сожгли автомобиль, сообщает Mukachevo.net.

По словам Панина, о возгорании автомобиля Mazda, припаркованного возле его дома в Перечине, около 2 часов ночи сообщила его бабушка. Панин самостоятельно попытался потушить пожар, но огонь быстро перекинулся с заднего колеса на весь автомобиль, который сгорел практически дотла.

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Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (Умышленный поджог). Автомобиль с места происшествия забрали для проведения экспертиз.

Панин является кандидатом на должность председателя Перечинской городской ОТГ от партии «Справедливость». В партии поджог связывают с выборами, которые пройдут уже в это воскресенье, 30 апреля, сказано в сообщении.