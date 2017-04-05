В Ужгороде неизвестные подожгли Mercedes-Benz полковника полиции - СМИ

В Ужгороде подожгли автомобиль Mercedes-Benz, который принадлежит семье полковника полиции, оперативника Управления защиты экономики.

Об этом сообщило издание Mukachevo.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по информации спасателей и полиции, сообщение о пожаре на улице Можайской поступило в 18:09, а уже в 18:26 пожар локализовали. Был ли это поджог, пока не сообщается.

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Автомобиль был зарегистрирован на жену полковника. Авто загорелось в конце рабочего дня возле отделения киберполиции. Огонь вспыхнул в моторном отсеке и очень быстро распространился на остальную часть авто.

Источники Mukachevo.net в правоохранительных органах уверены, что речь идет не просто о поджоге, а о показательном поджоге и попытке запугивания, ведь упомянутый полковник полиции ведет дело по масштабному производству "левой" водки на Западной Украине.

В частности, буквально неделю назад было проведено 25 обысков по этому делу в двух областях.