В Винницком горсовете подрались две женщины-депутатки, обеим вызвали "скорую" (фото, видео)

28 апреля после сессии Винницкого городского совета в здании мэрии произошел инцидент – подрались два депутата – Анна Давыденко ("Батькивщина") и Наталья Панчук ("Европейская стратегия").

Стычка произошла в кабинете Ассоциации органов местного самоуправления, передает Вінниця.info. Двум избранницам вызвали медиков "скорой". Инцидент будет расследовать прокуратура и полиция.

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Депутат горсовета Анна Давыденко сообщила Vlasno.info, что ее избила в своем кабинете председатель Ассоциации органов самоорганизации населения Наталья Панчук, которая сама является депутатом от "Винницкой европейской стратегии".

"Я пришла к Натальи Панчук, чтобы получить документы. Мне нужен был протокол собрания квартального комитета из моего округа. Я озвучила свое требование и начала снимать все на видео. За что она на меня набросилась и начала избивать. Порвала мне пиджак, поцарапала и испортила прическу. Я вызвала полицию, а она сейчас пошла к медикам с жалобами на самочувствие", - утверждает Давиденко.