Певица Лобода попала в ДТП на съемках клипа в России (видео)
10:46, 25 апреля 2017Происшествия
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В России съемки клипа Лободы закончились разбитым Rolls-Royce и травмами певицы.
Водитель Лободы не справился с управлением / Скриншот
Украинская певица Светлана Лобода попала в ДТП во время съемок клипа в России.
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По сюжету, Лобода убегает от назойливых папарацци, однако водитель так увлекся ролью, что не справился с управлением и въехал в железные ворота на очень дорогом арендованном Rolls-Royce.
Пострадали бампер и фары, ремонт обойдется в 40 тыс. долларов. В этой аварии певица тоже ударилась, о чем она написала в соцсети. Лобода уже сообщила, что с ней все в порядке.
Как сообщал УНИАН, ранее микроавтобус с коллективом украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) врезался в грузовой автомобиль.
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