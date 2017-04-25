Певица Лобода попала в ДТП на съемках клипа в России (видео)

Украинская певица Светлана Лобода попала в ДТП во время съемок клипа в России.

Читайте также"Со стороны России получился хитрый ход": Дорн прокомментировал ситуацию вокруг Самойловой и Евровидения-2017

По сюжету, Лобода убегает от назойливых папарацци, однако водитель так увлекся ролью, что не справился с управлением и въехал в железные ворота на очень дорогом арендованном Rolls-Royce.

Пострадали бампер и фары, ремонт обойдется в 40 тыс. долларов. В этой аварии певица тоже ударилась, о чем она написала в соцсети. Лобода уже сообщила, что с ней все в порядке.

Как сообщал УНИАН, ранее микроавтобус с коллективом украинской группы "Танок на майдані Конго" (ТНМК) врезался в грузовой автомобиль.