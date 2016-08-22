Участники группы ТНМК попали в ДТП (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вокалист группы Олег "Фагот" Михайлюта.

"Говорю сразу, все живы-здоровы, немного побиты, но то такое ... водитель уснул на ходу и догнал фуру ... смешно то, что после всего водитель фуры подошел и улыбаясь сказал, что очень давно хотел с нами познакомиться, жаль что произошло таким образом. То есть, у группы ТНМК сегодня очередной день рождения... принимаем поздравления, уважаемые", - написал Михайлюта.

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Также в сообщении, сделанном с геотегом отправки "в Кропивницком", музыкант опубликовал фотографии с места ДТП.

На фотографиях запечатлен получивший значительные повреждения передней части кузова белый микроавтобус группы и некоторые члены музыкального коллектива.

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