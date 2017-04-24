В Одессе из-за "минирования" железнодорожного вокзала эвакуировали более 300 человек

В Одессе из-за сообщения о «минировании» центрального железнодорожного вокзала сегодня эвакуировали более 300 человек.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 16.10 по спецлинии «102» поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции, работники ГСЧС, инспекторы-взрывотехники и кинологи.

В ходе обследования здания вокзала и прилегающей к нему территории взрывоопасных веществ, устройств или предметов обнаружено не было.

Читайте такжеНа Одесчине бывший уголовник угрожал взорвать город: посчитал, что полиция долго ехала на его вызов

«В настоящее время железнодорожный вокзал работает в обычном режиме. В целях обеспечения безопасности граждан на время проверки правоохранителями было эвакуировано более 300 граждан», - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности лица, причастного к совершению указанного правонарушения.