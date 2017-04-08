Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба, есть пострадавший (фото)

Во Львове возле ночного клуба произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова на странице в Facebook. Сообщение о том, что неизвестный выстрелил в мужчину, поступило в полицию в ночь на 8 апреля.

"На месте происшествия инспекторы обнаружили раненого 30-летнего мужчину, который лежал на земле. Патрульные сразу вызвали скорую и оказали первую домедицинскую помощь пострадавшему. Медики госпитализировали мужчину. По словам врачей, травмы на бедре, вероятно нанесены ножом", - сказано в сообщении.

По словам очевидца, четверо неизвестных в результате конфликта нанесли лежащему мужчине телесные повреждения, а затем совершили несколько выстрелов и вернулись в ночной клуб по тому же адресу.

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"Вместе со свидетелем инспекторы патрульной полиции не мешкая последовали в поисках подозреваемых. В клубе обнаружили четырех человек на которых указал заявитель, а именно двух 30-летних и 32 и 38-летних мужчин и женщину. Свидетель сообщил, что именно 38-летний мужчина нанес потерпевшему телесные повреждения и совершил выстрелы. Людей задержали. Неподалеку от места происшествия полицейские нашли предмет, похожий на оружие из которого вероятно осуществили выстрелы", - отметили в полиции.

На месте работали следователи и эксперты. Патрульные в дальнейшем обеспечили охрану места происшествия и доставили задержанных в Галицкий отдел полиции.

Ранее в Днепровском районе Киева произошла стрельба, один человек был госпитализирован.