В Днепровском районе Киева произошла стрельба, есть раненый (фото)

В Днепровском районе Киева произошла стрельба, один человек госпитализирован. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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На линию 102 поступил вызов о том, что на ул. Шептицкого, возле центра английского языка, произошла стрельба, предположительно, из автоматического оружия.

"Прибывшие на место патрульные полицейские задержали трех подозреваемых. Госпитализирован один человек. Причины стрельбы выясняются", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 марта в центре Киева в результате стрельбы бывший депутат Госдумы РФ Вороненков, который получил украинское гражданство, был убит, его телохранитель и киллер получили ранения. Вскоре убийца Вороненкова умер на операционном столе.