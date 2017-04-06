В заложниках у собственной матери: на Тернопольщине 14-летний мальчик 2 года просидел в изоляции от людей

На Тернопольщине в приют забрали 14-летнего парня, которого мать на два года изолировала от людей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области.

Сообщается, что в сентябре 2014 года жительница райцентра Залещики пришла в школу, где учился ее сын, и попросила отдать документы, мотивируя тем, что они выезжают за границу.

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Как установили правоохранители, с того времени сын стал заложником собственной матери, которая закрыла его в доме и ежедневно пугала рассказами, что люди вокруг агрессивные и среди них находиться опасно.

Полицейские неоднократно пытались посмотреть, в каких условиях проживает ребенок, однако 40-летняя женщина не пускала их в дом.

Поэтому в начале этой недели правоохранители вынуждены были прибегнуть к принудительным мерам.

В Единый реестр досудебных расследований было внесено уголовное производство по ч. 1 ст. 166 УКУ (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком), в рамках которого полицейские получили ордер на принудительный осмотр жилища.

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Когда полицейские прибыли д дома, женщина пыталась сбежать из него через окно, заставив аналогично поступить и сына.

Наконец после переговоров полицейские все-таки смогли осмотреть помещения, в которых проживал подросток, условия полицейские признали как удовлетворительные.

Однако у парня заметили ослабленность, кроме того, он вообще не двигался без разрешения и указаний матери.

Затем его доставили в Тернопольский приют для несовершеннолетних, где он должен пройти медицинское обследование, с ним пообщаются психологи заведения.

В рамках уголовного производства также будет проведено изучение психоэмоционального состояния матери.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года стало известно, что в Тернополе мужчина 18 лет был заключенной в квартире собственной матерью.