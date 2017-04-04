На Закарпатье из-за возгорания сухой травы прекращено газоснабжение нескольких сел
Причиной остановки газоснабжения стало повреждение газопровода из-за сжигания населением сухой растительности.
В Закарпатской области из-за возгорания и массового распространения огня по сухой траве без газоснабжения остались 7 населенных пунктов.
Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
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Отмечается, что сегодня в 16:10 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение о прекращении газоснабжения в семи населенных пунктах Береговского района: селах Шом, Косонь, Запсонь, Герень, Попово, Горонглаб, Батрадь.
«В целом газоснабжения отсутствует в 1700 абонентов», - говорится в сообщении.
В ГУ ГСЧС уточнили, что причиной остановки газоснабжения стало повреждение газопровода среднего давления (диаметр 200 мм) вблизи с. Шом на Береговщине.
«Газопровод поврежден в результате самовольного сжигания населением сухой растительности на открытой территории», - отметили в главке.
Возобновление газоснабжения населению запланировано бригадами Береговского отделения управления эксплуатации ПАО «Закарпатгаз» на 4 апреля.