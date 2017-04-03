Эхо взрыва в Петербурге: полиция и Нацгвардия берут под контроль метро в Киеве, Харькове и Днепре

Полиция трех городов, где есть метро, переходит на усиленный вариант несения службы. В частности, это коснется подразделений полиции в метрополитене в Киеве, Харькове и Днепре.

К несению службы будут привлечены дополнительные наряды полиции, кинологов и бойцов Нацгвардии.

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Соответствующее поручение дано руководством Национальной полиции Украины.

В состав нарядов, которые будут дежурить на станциях метрополитена, планируют привлекать кинологов и взрывотехников. Кроме того, службу в метрополитене будут нести военнослужащие Нацгвардии.

Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса Евровидение-2017.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.