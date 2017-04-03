Взрыв в метро Петербурга: в антитеррористическом комитете сообщили о 9 погибших

Девять человек погибли и более 20 получили ранения при взрыве в петербургском метро. Об этом сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), передает ТАСС.

Читайте такжеВ Санкт-Петербурге в метро прогремел взрыв: все подробности (фото, видео)

"По предварительным данным, в результате взрыва в санкт-петербургском метро погибли девять человек, получили ранения, в том числе тяжкие, более 20 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в НАК.

Ранее губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил гибель 10 человек. СМИ также писали, что на месте взрыва в петербургском метро обнаружили 12 тел: восемь — в вагоне, два — на станции, два — в туннеле.