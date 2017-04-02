В Донецкой области произошло ДТП с участием военнослужащего, есть пострадавшие – штаб АТО

В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины, информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Сегодня, 2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла доставили в городскую больницу», - сказано в сообщении.

В штабе добавили, что обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия работают представители военной комендатуры и Национальной полиции.

Как сообщал УНИАН, с начала суток, 2 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции оккупанты продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.