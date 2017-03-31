Подрыв авто в центре Мариуполя: опубликованы фото и видео с места теракта

В центре Мариуполя взорвался автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов.

Взрыв прогремел в 08.35 в Центральном районе города на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской.

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Одна из версий взрыва автомобиля в Мариуполе – теракт, совершенный боевиками "ДНР", в городе и на всей территории Донбасса усиливается несения службы полицейскими подразделениями.

"Сегодня, около 8.30 утра в жилом квартале Мариуполя подорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш", - говорится в сообщении СБУ на странице в Facebook.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту сегодняшнего взрыва автомобиля в Мариуполе, в результате чего погиб полковник СБУ.