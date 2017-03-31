В полиции одной из версий взрыва в центре Мариуполя называют теракт
Сегодня в 8.35 в Центральном районе Мариуполя, на пересечении пер. Металлургов и ул. Кафайская, произошел взрыв. Водитель автомобиля - сотрудник правоохранительных органов - погиб.
Одна из версий взрыва автомобиля в Мариуполе – теракт, совершенный боевиками «ДНР», в городе и на всей территории Донбасса усиливается несение службы полицейскими подразделениями.
Об этом сообщил заместитель руководителя Национальной полиции – начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что сегодня в 8.35 в Центральном районе Мариуполя, на пересечении пер. Металлургов и ул. Кафайской, произошел взрыв. Водитель автомобиля - сотрудник правоохранительных органов - погиб.
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«Одна из версий взрыва - теракт, организованный диверсионно-разведывательной группой террористов «ДНР». В Мариуполе и на всей территории Донбасса усиливается несение службы полицейскими подразделениями», - подчеркнул Аброськин.
Как сообщал УНИАН, на месте взрыва работает следственно-оперативная группа полиции и СБУ во главе с руководителями полицейского главка и спасательная служба.
Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции г. Мариуполя.
Причины взрыва устанавливаются, ведется проверка.