Подрыв машины в центре Мариуполя: погиб полковник контрразведки СБУ (фото)
В спецслужбе обещают найти и наказать виновных.
Террористов, которые в Мариуполе подорвали автомобиль с сотрудником службы, накажут в кратчайшие сроки. Об этом заявил председатель Службы безопасности Василий Грицак.
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"Сегодня, около 8.30 утра в жилом квартале Мариуполя подорван автомобиль, в результате чего погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш", - говорится в сообщении СБУ на странице в "Фейсбуке".
У Александра Хараберюша осталось двое деток, младшей дочке – два года.
Служба безопасности Украины выражает семье и близким Александра глубокие соболезнования.
"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро. Семья нашего сотрудника получит от Службы полную поддержку. Мы не оставляем своих в беде ", - сказал Грицак.
В СМИ Хараберюш упоминается как начальник контрразведки СБУ в Донецкой области.
Ранее сегодня стало известно, что в центре Мариуполя взорвалась машина, погиб сотрудник правоохранительных органов.