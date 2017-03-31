В центре Мариуполя взорвался автомобиль, погиб правоохранитель (фото)

10:22, 31 марта 2017
Происшествия
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Причины взрыва сейчас устанавливаются.

Погиб сотрудник правоохранительных органов / novosti.dn.ua

В центре Мариуполя взорвался автомобиль, погиб сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Взрыв прогремел в 08.35 в Центральном районе города на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской.

novosti.dn.ua

«Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Центрального отдела полиции Мариуполя, которые услышали звук взрыва на улице. В автомобиле находился один человек, мужчина погиб на месте», - говорится в сообщении.

novosti.dn.ua

Установлено, что погибший является одним из сотрудников правоохранительных органов Украины, сообщили в полиции.

novosti.dn.ua

Сейчас на месте работают руководители областного главка полиции, следственно-оперативная группа, сотрудники ГСЧС, взрывотехники, эксперты-криминалисты.

novosti.dn.ua

Район оцеплен сотрудниками патрульной полиции г. Мариуполя.

Причины взрыва устанавливаются, ведется проверка.

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