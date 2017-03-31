Теракт: в полиции квалифицировали взрыв авто в Мариуполе
Взрывотехники устанавливают устройство, которое преступники использовали для подрыва транспортного средства.
В полиции окончательно квалифицировали подрыв автомобиля в Мариуполе, во время которого погиб полковник СБУ, как теракт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Данные по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины (террористический акт).
Читайте такжеПодрыв машины в центре Мариуполя: погиб полковник контрразведки СБУ
Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СБУ, прокуратуры и Нацполиции сейчас находится на месте происшествия. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, допрашиваются свидетели.
Также работают взрывотехники, они устанавливают устройство, которое преступники использовали для подрыва транспортного средства.
Как сообщал УНИАН, в центре Мариуполя взорвалась машина, погиб сотрудник правоохранительных органов.
Позже стало известно, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Александр Хараберюш, у которого осталось двое детей, младшей дочке – два года.