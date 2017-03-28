На Харьковщине мужчина сообщил о заминировании райсудов и прокуратуры (фото)
13:09, 28 марта 2017Происшествия
482 0
Для проверки информации выехали следственно-оперативные группы и работники взрывотехнического управления областной полиции.
На Харьковщине мужчина сообщил о минировании четырех зданий. Об этом сообщает полиция области.
Информация о якобы заложенных взрывчатках в зданиях Шевченковского района Харькова и Змиевском, Харьковском, Дергачевском районах области поступило в службу сегодня утром.
Читайте такжеВ Одессе "заминировали" суд
"По указанным адресам находятся районные суды, частный дом, прокуратура", - сказано в сообщении.
Для проверки информации выехали следственно-оперативные группы и работники взрывотехнического управления областной полиции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter