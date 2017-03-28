На Харьковщине мужчина сообщил о заминировании райсудов и прокуратуры (фото)

На Харьковщине мужчина сообщил о минировании четырех зданий. Об этом сообщает полиция области.

Информация о якобы заложенных взрывчатках в зданиях Шевченковского района Харькова и Змиевском, Харьковском, Дергачевском районах области поступило в службу сегодня утром.

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"По указанным адресам находятся районные суды, частный дом, прокуратура", - сказано в сообщении.

Для проверки информации выехали следственно-оперативные группы и работники взрывотехнического управления областной полиции.

Ранее в Харькове "заминировали" облгосадминистрацию.