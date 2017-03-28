В Балаклее и близлежащих селах взрывов боеприпасов не зафиксировано

По состоянию на 07:00 28 марта пожаров на территории г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано.

Как сообщает пресс-центр МВД Украины, территорию г. Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очистили от взрывоопасных предметов.

«Восстановлено энергоснабжение г. Балаклея и прилегающих населенных пунктов (электроснабжение с. Яковенкове осуществляется по временной схеме с помощью 2 электростанций ГСЧС). На 50% возобновлено газоснабжение г. Балаклея. Из временных эвакуационных пунктов в г. Балаклея перемещены все эвакуированные», – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Балаклею вернулось большинство эвакуированных жителей

Также сообщается, что организовано проведение информационно-разъяснительной работы с местным населением относительно правил поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов и розданы 6 тыс. памяток по действиям населения в случае обнаружения ВОП.

«В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточена группировка сил общей численностью 2 тыс. 63 чел. и 185 единиц техники, в том числе от ГСЧС 278 человек личного состава и 57 единиц специальной и пожарной техники. Работает Штаб по ликвидации ЧС во главе с председателем Балаклейской районной государственной администрации Степаном Масельским Ивановичем», – сообщает пресс-служба МВД.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла одна женщина, еще 5 человек получили ранения.