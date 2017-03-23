В Минобороны сообщают о расширении площади пожара в Балаклее

В Министерстве обороны Украины заявляют о расширении площади пожара на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.

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«По состоянию на 13 часов произошло расширение района, охваченного огнем, локализовать пожар пока не удалось», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Виталий Саранцев заверил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины и представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям «делают всё возможное для ликвидации катастрофы».

«Проведена эвакуация жителей близлежащих сел. Работают бригады, которые ищут тех, кто не уехал из опасной зоны», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в результате пожара на складе Минобороны в Балаклее начали взрываться боеприпасы. СБУ квалифицировала взрывы как диверсию. Также, как сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, среди версий возникновения пожара на складе рассматривается служебная халатность. По его словам, согласно результатам первых допросов, перед пожаром на складе было слышно гул беспилотника, потом начались взрывы.

Эвакуировано почти 20 тысяч. жителей Балаклеи и близлежащих населенных пунктов. Движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме. «Украэрорух» временно закрыл небо для полетов в радиусе 40 км. В своюя очередь, министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что над местом пожара в 50-километровой зоне закрыто воздушное пространство для всех летательных аппаратов.