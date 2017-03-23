В ГСЧС озвучили масштабы эвакуации населения из-за взрывов на военном складе вблизи Харькова

Из-за взрыва на территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Балаклея Харьковской области эвакуировано почти 20 тысяч. жителей близлежащих населенных пунктов.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, по состоянию на 07.30 из с. Вербовка эвакуированы 2700 жителей в с. Пришиб (расстояние 16 км от Балаклеи), из с. Яковенково - 806 жителей в Волохов Яр (20 км от Балаклеи), Балаклею - более 16 317 жителей.

«Все взрывы происходят на технической территории арсенала. Но наблюдаются единичные случаи разлета осколков», - говорится в сообщении.

В ГСЧС также проинформировали, что движение пассажирского транспорта по железнодорожной станции Балаклея приостановлено и организовано по резервной схеме.

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«На месте происшествия от ГСЧС задействовано 55 автоцистерн, 24 единицы вспомогательной техники от ГСЧС и 362 человека личного состава. Также работает 25 автомобилей скорой помощи, свыше 100 сотрудников скорой помощи, от Национальной полиции - 40 автомобилей и более 150 человек личного состава. На железнодорожной станции с. Шебелинка дежурят два пожарных поезда», - говорится в сообщении.

На месте развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с главой Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, работает оперативная группа ГСЧС Украины, возглавляемая временно исполняющим обязанности председателя ГСЧС Олегом Мельчуцким.