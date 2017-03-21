В харьковском метро пьяный мужчина устроил стрельбу

В Харькове 20 марта около 19:45 на станции метро "Южный вокзал" произошла стрельба, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"20 марта в 19:45 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение о том, что в цокольном помещении метро «Южный вокзал» слышны выстрелы. Как выяснили правоохранители, 31-летний житель Харьковской области выстрелил из травматического пистолета и попал незнакомцу в ногу", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что 29-летний пострадавший был доставлен в больницу с ранением стопы. У подозреваемого изъяли вещественные доказательства – спецсредство и резиновую пулю.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года, - информируют в облуправлении Нацполиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове разыскивают неизвестного, который бросил в аптеку гранату. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату "РГД-5". С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.