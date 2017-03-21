В Харькове в аптеку бросили гранату (фото)

В Харькове разыскивают неизвестного, который бросил в аптеку гранату. Об этом сообщили в ГУ НП в Харьковской области.

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Отмечается, что от действий злоумышленника никто не пострадал. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату "РГД-5". С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.

Следователем факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление. Проверка продолжается.