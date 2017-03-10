В Киеве мужчина с пулевым ранением пытался догнать грабителей, которые отобрали у него 4 миллиона гривень
18:02, 10 марта 2017Происшествия
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В Киеве на улице Киквидзе четверо вооруженных злоумышленников, выстрелив мужчине в ногу, забрали у него сумку, в которой находились около 4 миллионов гривень.
Иллюстрация / REUTERS
После ограбления преступники, лица которых были скрыты масками, скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета, сообщают "Вартові. Еспресо".
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Несмотря на огнестрельное ранение в ногу, потерпевший поехал за нападающими, пытаясь их догнать.
В столице введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.
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