В Киеве мужчина с пулевым ранением пытался догнать грабителей, которые отобрали у него 4 миллиона гривень

18:02, 10 марта 2017
Происшествия
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В Киеве на улице Киквидзе четверо вооруженных злоумышленников, выстрелив мужчине в ногу, забрали у него сумку, в которой находились около 4 миллионов гривень.

Иллюстрация / REUTERS

После ограбления преступники, лица которых были скрыты масками, скрылись с места происшествия на автомобиле Volkswagen белого цвета, сообщают "Вартові. Еспресо".

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Несмотря на огнестрельное ранение в ногу, потерпевший поехал за нападающими, пытаясь их догнать.

В столице введен план "Перехват" по розыску и задержанию преступников.

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Теги: #Киев#криминал