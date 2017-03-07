В Киеве СБУ разоблачила продавцов поддельных лекарств и спортивных добавок

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как установили правоохранители, распространение опасных для здоровья искусственных гормонов и несертифицированных в Украине лекарственных препаратов организовали трое жителей Киева и гражданин России.

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Курьеры железнодорожным транспортом ввозили фальсификат через восточную границу Украины. Злоумышленники маркировали препараты неизвестного происхождения этикетками производителей из стран, в которых продукция не запрещена. В СБУ отметили, что, по предварительным оценкам, ежемесячный доход дельцов составлял в среднем 50 тыс. долл.

Во время санкционированных обысков в Киеве и области, по местам жительства организаторов, складов, спортивных залов столичных клубов оперативники изъяли свыше 100 тыс. запрещенных к обороту таблеток, 20 тыс. ампул, упаковочный материал для фальсификата.

В СБУ отметили, что открыто уголовное производство по признакам ст. 321-1 (Фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.