В Житомире разоблачили подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней
Сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с прокуратурой разоблачили в областном центре подпольный цех по обработке янтаря, бериллов, кварца и топазов, незаконно добытых в северных районах области.
Об этом сообщает пресс-группа УСБ Украины в Житомирской области.
Злоумышленники организовали нелегальное производство в автомобильных боксах одного из гаражных кооперативов облцентра.
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Во время обысков в подпольном цехе сотрудники спецслужбы обнаружили специальное оборудование ‒ станки для огранки камня. У дельцов изъято пять килограммов необработанного янтаря-сырца, десять полудрагоценных кварцев и по несколько килограмм бериллов и топазов, а также полкилограмма обработанного камня.
По информации СБ Украины, после огранки организаторы через посредников переправляли камни в страны Европы и Дальнего Востока.
Продолжаются оперативно-следственные действия в рамках спецоперации по блокированию незаконного янтарного промысла на Житомирщине.