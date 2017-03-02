По факту гибели горняков на шахте во Львовской области открыто уголовное дело

Об этом сообщает сайт ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области.

Сегодня в 12.52 в милицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС во Львовской области о том, что на шахте № 10 "Степная" в Сокальском районе произошло обрушение горной породы и есть заблокированные шахтеры.

"По предварительным данным, обрушение горной породы произошло в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шестеро травмированы, еще 20 спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - заявил начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Проводится досудебное расследование. Как отмечает пресс-служба прокуратуры области, создана группа следователей.

В ближайшее время следователями будут вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления действительных обстоятельств трагедии, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также установлению виновных лиц.

Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".

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По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и срочно вылетел в Львовской области. Сейчас известно, что всех горняков вывели на поверхность.