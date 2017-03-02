По факту гибели горняков на шахте во Львовской области открыто уголовное дело
Открыто уголовное производство по факту гибели горняков на шахте во Львовской области.
Об этом сообщает сайт ГУ Национальной полиции Украины во Львовской области.
Сегодня в 12.52 в милицию поступило сообщение от дежурного ГСЧС во Львовской области о том, что на шахте № 10 "Степная" в Сокальском районе произошло обрушение горной породы и есть заблокированные шахтеры.
"По предварительным данным, обрушение горной породы произошло в результате взрыва метана. Погибли восемь горняков, шестеро травмированы, еще 20 спасены. Уже открыто уголовное производство, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - заявил начальник Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Проводится досудебное расследование. Как отмечает пресс-служба прокуратуры области, создана группа следователей.
В ближайшее время следователями будут вынесены постановления на назначение соответствующих экспертиз с целью установления действительных обстоятельств трагедии, причин и условий, приведших к ее возникновению, а также установлению виновных лиц.
Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь".
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По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и срочно вылетел в Львовской области. Сейчас известно, что всех горняков вывели на поверхность.