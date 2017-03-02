Гройсман срочно вылетел во Львовскую область из-за взрыва на шахте
15:08, 02 марта 2017Происшествия
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и вылетает во Львовскую область, где на шахте №10 "Степная" объединения "Львовуголь" произошел взрыв и обрушение горной породы.
Владимир Гройсман / REUTERS
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Столярчук.
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"Вместе с главой правительства в регион вылетают министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечоткин, - написал Столярчук. - Создан оперативный штаб для координации соответствующих служб".
Ранее в ГСЧС сообщили, что во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь", погибли 8 горняков.
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Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине