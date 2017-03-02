На шахте "Степная" всех горняков вывели на поверхность, девять очень тяжело травмированы (видео)
Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил, что из шахты ”Степная” предприятия "Львовуголь" на Львовщине всех горняков вывели на поверхность.
"По последней информациии с места аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во время взрыва метана погибли 8 шахтеров и 9 очень тяжко травмированы. Все шахтеры уже выведены на поверхность", - сообщил он в Facebook.
На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что все шахтеры выведены на поверхность.
В то же время, ранее сообщалось о 10 погибших.
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Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь". По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и срочно вылетел во Львовскую область.