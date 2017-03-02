На шахте "Степная" всех горняков вывели на поверхность, девять очень тяжело травмированы (видео)

"По последней информациии с места аварии на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" во время взрыва метана погибли 8 шахтеров и 9 очень тяжко травмированы. Все шахтеры уже выведены на поверхность", - сообщил он в Facebook.

На сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подтвердили, что все шахтеры выведены на поверхность.

В то же время, ранее сообщалось о 10 погибших.

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Как сообщал УНИАН, 2 марта во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь". По данным ГСЧС, взрыв произошел на шахте горизонте 550 м, в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы. На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отменил все запланированные на сегодняшний день встречи и срочно вылетел во Львовскую область.