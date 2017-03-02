В Одессе мужчина со стрельбой пытался ограбить офис

Об этом сообщает Думская.

В полиции уточняют, что имело место разбойное нападение на офис. Преступник скрылся на трамвае.

Как оказалось, инцидент произошел в бизнес-центре «Токио».

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«В контору по трудоустройству моряков за границей пришел мужчина, житель другой области. Он заявил: «Вы меня обманули, деньги взяли, а в рейс не отправили. Поэтому я забираю ноутбук и три тысячи гривен», - рассказал источник в полиции.

Отмечается, что мужчина взял компьютер и деньги, и тут проснулась охрана. Тогда гражданин три раза выстрелил "из травмата в потолок, после чего вышел на улицу, сел на 13-й трамвай и уехал". Пострадавших нет, открыто производство по признакам 187 статьи – "разбой".

Ранее в Харькове неизвестный ограбил пункт обмена валют, похитив 70 тысяч гривен.