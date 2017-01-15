В Харькове неизвестный ограбил пункт обмена валют, похитив 70 тысяч гривен

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о происшествии, которая произошла на переулке Отакара Яроша, поступила в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова вчера, 14 января, около 8:20.

В полиции отметили, что на место преступления выезжала следственно-оперативная группа. Правоохранители опросили свидетелей и провели осмотр места происшествия. Предварительно установлено, что неизвестный мужчина завладел деньгами в сумме около 70 тыс. грн и 2 тыс. долларов.

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Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

В главке заверили, что правоохранители проводят все необходимые мероприятия для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления.