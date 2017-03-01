На Львовщине жители нескольких сел самостоятельно ремонтируют дорогу (видео)
19:07, 01 марта 2017Происшествия
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На Львовщине жители нескольких сел, а это более трех тысяч человек, отрезаны от цивилизации - ибо вместе со снегом там сошла дорога.
Селяне самостоятельно засыпают болото / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Чтобы восстановить сообщение, селяне самостоятельно засыпают болото. Но эта работа бесполезна.
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Об асфальте селяне могут только мечтать, говорят в службе автомобильных дорог. Мол, нет денег на национальные автодороги и трассы международного значения, не то что на местные дороги.
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