На Львовщине жители нескольких сел самостоятельно ремонтируют дорогу (видео)

19:07, 01 марта 2017
Происшествия
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На Львовщине жители нескольких сел, а это более трех тысяч человек, отрезаны от цивилизации - ибо вместе со снегом там сошла дорога.

На Львовщине жители нескольких сел самостоятельно ремонтируют дорогу /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы восстановить сообщение, селяне самостоятельно засыпают болото. Но эта работа бесполезна.

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Об асфальте селяне могут только мечтать, говорят в службе автомобильных дорог. Мол, нет денег на национальные автодороги и трассы международного значения, не то что на местные дороги.

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Теги: #Львов