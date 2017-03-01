На Львовщине жители нескольких сел самостоятельно ремонтируют дорогу (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Чтобы восстановить сообщение, селяне самостоятельно засыпают болото. Но эта работа бесполезна.

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Об асфальте селяне могут только мечтать, говорят в службе автомобильных дорог. Мол, нет денег на национальные автодороги и трассы международного значения, не то что на местные дороги.