В Польше в ДТП погибла украинская журналистка
15:20, 26 февраля 2017Происшествия
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В машину, в которой ехала журналистка и еще двое людей, влетела фура.
Полина Дорожкина попала в ДТП в Польше / Polina Dorozhkina / Facebook
О гибели Полины Дорожкиной из газеты «Сегодня» в Facebook сообщила главный редактор издания Ольга Гук.
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Она также уточнила,что в машину влетела фура, выехавшая на встречную полосу.
"Полиночки больше нет... вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, вылетевшей на встречку", - написала она.
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