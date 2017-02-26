В Польше в ДТП погибла украинская журналистка

О гибели Полины Дорожкиной из газеты «Сегодня» в Facebook сообщила главный редактор издания Ольга Гук.

Читайте такжеВ Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину

Она также уточнила,что в машину влетела фура, выехавшая на встречную полосу.

"Полиночки больше нет... вчера в Польше в ДТП вместе с Никитой и их другом погибли из-за фуры, вылетевшей на встречку", - написала она.